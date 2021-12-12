Кадыров отреагировал на поражение Саламова в бою против Бивола

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на поражение российского боксера Умара Саламова от действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола.

«Умар, ты лучший.Мы идём только вперед!» - написал Кадыров в своем инстаграм.

Напомним, что бой продлился 12 раундов, по итогам которых все судьи единогласно отдали победу Биволу. Поединок проходил в Екатеринбурге. Бивол одержал свою 19-ю победу. Боксер ни разу не уходил с ринга побежденным. Его соперник теперь имеет два поражения в 26 боях.