Андрей Калайчев: «Показать свой максимум «Локомотиву» не позволяет короткая скамейка»

– Сейчас у команды тяжёлый график. Видно, что в этой ситуации особенно мешает короткая скамейка. А еще вижу, что некоторые игроки, получившие шанс, не всегда показывают качества, которые нужны для современного футбола, который выстраивает Гисдоль и его штаб. В общем, очевидно, что требуется усиление: классный игрок обороны, забивной форвард, возможно, и на другие позиции тоже нужны сильные футболисты. А в игре с «Уфой», безусловно, придется непросто, соперник мотивирован, нас ждет интересный матч.