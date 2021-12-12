Владимир Перегонцев: «У «Локомотива» сейчас непростой отрезок»

– В последних матчах всё больше вижу в составе «Локомотива» своих воспитанников, молодежь, прошедшую М-Лигу и «Казанку». При том что это приятно само по себе и нельзя не отметить высокую самоотдачу ребят, нужны и другие игроки, футболисты высокого класса, которые позволят увеличить конкуренцию, ее явно не хватает. Сейчас у «Локо» очень непростой отрезок. И ближайший матч не исключение. «Уфа» — хорошо мотивированный и обученный соперник, у него в атаке солирует такой яркий бомбардир как Агаларов.