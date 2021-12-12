Роналду - о победе «МЮ» над «Норвичем»: Молодцы, ребята! Вперед, «дьяволы»!

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над «Норвичем» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Еще один шаг в правильном направлении. Мы знаем, чего хотим, и что нам нужно сделать, чтобы это получить. Все зависит от нас! Молодцы, ребята! Вперед, «дьяволы», - написал Криштиану в своем инстаграм.

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Напомним, что единственный гол на 75-й минуте с пенальти забил Роналду.

После этой победы команда Ральфа Рангника с 27 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Дина Смита расположились на 20-й строчке, имея в своем активе 10 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Брентфордом», а «Норвич» примет дома «Астон Виллу». Обе встречи состоятся 14 декабря.