Бонуччи - о ничьей «Ювентуса» с «Венецией»: Никаких оправданий

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о ничьей в матче чемпионата Италии против «Венеции» (1:1).

«Никаких оправданий, мы просто потеряли два очка. От нас требуется еще много работы над собой», - написал Бонуччи в своем инстаграм.

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Напомним, что на гол туринцев в исполнении Альваро Мораты на 32-й минуте матча веронцы ответили точным выстрелом Маттиа Араму через десять минут после перерыва.

«Ювентус» набрал 28 очков и остался шестым в турнирной таблице. «Венеция» с 16 очками догнала идущий 15-м «Удинезе».