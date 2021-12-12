Агент Холанда хочет получить 55 миллионов евро за трансфер своего клиента в «Манчестер Сити»

Стала известна сумма, которую хочет получить Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, за осуществление трансфера своего клиента в «Манчестер Сити».

Согласно информации The Sun, итальянец готов поспособствовать переходу норвежского футболиста в стан «горожан», если он сможет заработать на данной сделке около 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности он отыграл за дортмундцев 73 матча, забил 74 гола и отдал 20 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 150 миллионов евро.