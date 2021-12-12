«Барселона» заинтересована в приобретении экс-игрока сборной Бельгии Янузая

Фланговый нападающий «Реала Сосьедад» Аднан Янузай может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Daily Mail, 26-летнего бельгийца хочет подписать «Барселона», готовая приобрести футболиста по сниженной цене в январе. В случае, если каталонцам не удастся договориться о покупке, они постараются заключить контракт с форвардом летом 2022 года в качестве свободного агента.

Напомним, что Янузай выступает за «Реал Сосьедад» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 146 матчей, забил 20 голов и отдал 20 ассистов. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.

Ранее футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии» и «Сандерленда». За сборную Бельгии игрок провел 13 встреч (1 гол).