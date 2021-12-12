«Динамо» – «Зенит». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на матч 18-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча состоится сегодня, 12 декабря, в Москве. Начало – 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев (Москва).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Варела, Фомин, Моро, Захарян, Макаров, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Кутицкий, Сазонов, Плиев, Евгеньев, Лаксальт, Галкин, Игбун, Нжи, Гладышев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Чистяков, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Сутормин, Кравцов, Кузнецов.

В данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков. Команда Сандро Шварца расположилась на второй строчке, отставая от сине-бело-голубых на два очка.

Добавим, что матч первого круга между клубами завершился победой петербуржцев на своем поле со счетом 4:1.