Мазепин - о положительном тесте на коронавирус: Чувствую себя нормально

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, занявший 20-е место в квалификации Гран-при Абу-Даби, выступил с обращением к болельщикам после положительного теста на коронавирус.

«Всем привет! Печально сообщать об этом, но у меня положительный тест на коронавирус. Чувствую себя нормально, но сегодня не смогу выйти на старт гонки», - написал Мазепин в сториз инстаграма.

Гонка состоится сегодня, 12 декабря, в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в квалификации победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На втором месте расположился гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков в общем зачете «Формулы-1» - 369,5.