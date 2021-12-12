Дзюба не сыграет против «Динамо» из-за травмы колена

Стала известна причина, по которой форвард «Зенита» Артем Дзюба не сможет сыграть в матче своей команды против «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России.

По информации «Чемпионата», 33-летний игрок оказался вне заявке сине-бело-голубых по причине травмы колена. Также не сыграет с московским клубом другой нападающий петербуржцев, а именно Сердар Азмун.

Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 12 декабря, в Москве. Начало – в 14:00 мск

В нынешнем сезоне Дзюба отыграл 24 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Динамо» идет вторым, уступая лидеру два очка.