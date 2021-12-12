«Краснодар» интересуется защитником «Хайберниана» Портеусом

Центральный защитник «Хайберниана» Райан Портеус может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата России.

Согласно данным The Sun, 22-летнего шотландца хочет подписать «Краснодар». Отмечается, что в зимнее трансферное окно руководство «быков» намерено предложить за футболиста 1,2 миллиона евро.

Напомним, что Портеус является воспитанником академии «Хайберниана». В составе взрослой команды он отыграл 112 матчей, забил девять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до 31 мая 2023 года. За молодежную сборную Шотландии защитник провел 14 встреч.