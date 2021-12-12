«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Пиняева

Фланговый нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев входит в сферу интересов двух клубов чемпионата России.

Как сообщает «РБ-Спорт», в данный момент с самарской командой по трансферу 17-летнего игрока ведут переговоры «Зенит» и «Локомотив». По информации источника, в контракте футболиста прописана сумма отступных, которая составляет 2,4 миллиона евро.

Напомним, что Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, отличился тремя забитыми мячами и тремя ассистами. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2024-го.

Добавим, что в матче 18-го тура с «Рубином» (2:0) Пиняев забил свой дебютный гол в рамках выступлений в чемпионате России.