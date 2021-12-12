«Господь нас благословляет и защищает». Клаудиньо - перед игрой с «Динамо»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо выложил в Instagram stories, в котором он предвещает борьбу «Динамо» и «Зенита» за первое место по итогам первой части чемпионата.

«Господь нас благословляет и защищает… Хоть сегодня и свежо, минус восемь градусов», — написал Клаудиньо в «сториз» своего «инстаграма».

12 декабря в Москве в рамках 18-го тура РПЛ сыграют между собой сыграют лидеры чемпионата России - «Динамо» и «Зенит». Перед очным противостоянием подопечные Шварца отстают от питерцев на два очка в турнирной таблице.