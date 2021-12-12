Спортивный директор «Крыльев Советов»: В клуб официально никто по Пиняеву не обращался

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал появившуюся информацию об интересе к форварду самарцев Сергею Пиняеву со стороны двух топ-клубов РПЛ.

Ранее стало известно, что 17-летнего россиянина хотят приобрести «Зенит» и «Локомотив».

– Сам впервые прочитал эту новость. Сейчас будет появляться много всякой информации, мы не готовы комментировать каждый слух и вброс. Могу только сказать, что в клуб официально никто по Пиняеву не обращался, – приводит слова Корниелнко Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне Пиняев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, отличился тремя забитыми мячами и тремя ассистами. Его нынешний контракт с командой истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Добавим, что в матче 18-го тура с «Рубином» (2:0) Пиняев забил свой дебютный гол в рамках выступлений в чемпионате России.