«Шахтер» объявил об уходе Марлоса из команды

Пресс-служба донецкого «Шахтера» сообщила о том, что атакующий полузащитник Марлос уйдет из команды в конце этого года.
Отмечается, что контракт между украинским клубом и 33-летним футболист не будет продлен. Таким образом, игрок покинет стан «горняков» в статусе свободного агента.
Напомним, Марлос защищал цвета «Шахтера» с июля 2014 года. За это время он принял участие в 287 матчах, отличившись 74 забитыми мячами и 65 голевыми передачами. Вместе с командой игрок стал четырехкратным чемпионом Украины.
В составе сборной Украины Марлос провел 26 встреч (1 гол).
🧡 Марлос завершает выступления за «Шахтер» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2021
ФК «Шахтер» благодарит Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего наилучшего! 👏🏻#Shakhtar https://t.co/HXa7SE5YLc pic.twitter.com/otc8Pi2g51