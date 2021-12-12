«Шахтер» объявил об уходе Марлоса из команды

Пресс-служба донецкого «Шахтера» сообщила о том, что атакующий полузащитник Марлос уйдет из команды в конце этого года.

Отмечается, что контракт между украинским клубом и 33-летним футболист не будет продлен. Таким образом, игрок покинет стан «горняков» в статусе свободного агента.

Напомним, Марлос защищал цвета «Шахтера» с июля 2014 года. За это время он принял участие в 287 матчах, отличившись 74 забитыми мячами и 65 голевыми передачами. Вместе с командой игрок стал четырехкратным чемпионом Украины.

В составе сборной Украины Марлос провел 26 встреч (1 гол).