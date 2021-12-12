«Реал» рассматривает полузащитника «Лестера» Ндиди в качестве замены Каземиро

Опорный полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди может стать игроком «Реала».
Как сообщает портал NaijaPR, руководство «сливочных» считает, что 25-летний нигериец сможет стать достойной заменой нынешнему футболисту команды Каземиро. По информации источника, в услугах игрока команды АПЛ также заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Ндиди пополнил состав «Лестера» в январе 2017 года. С тех пор он принял участие в 193 матчах, забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 60 миллионов евро.
источник: NaijaPR