«Динамо» – «Зенит». Клаудиньо вывел гостей вперед в счете на 34-й минуте

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счет в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против «Динамо».
Отметим, что на 34-й минуте подопечные Сергея Семака провели успешную контратаку, по итогам которой фланговый защитник Вячеслав Караваев прострелил вдоль штрафной площади вратаря бело-голубых Антона Шунина – этой передачей воспользовался Клаудиньо, опередивший голкипера москвичей и точно пробивший в створ ворот.
В данный момент идет 44-я минута. Петербургский клуб побеждает – 1:0.
источник: «Советский спорт»