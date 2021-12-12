Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на матч 18-го тура РПЛ

«Ахмат» и «Химки» объявили свои стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча клубов пройдет сегодня, 12 декабря, в Грозном. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром матча был назначен Алексей Амелин (Тула).
«Ахмат»: Шелия, Нижич, Семенов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Архипов
Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Лысцов, Быстров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Иналкаев, Конате, Себаи.
«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Карпов, Дагерстол, Стоинович, Боженов, Глушаков, Трошечкин, Кухарчук, Соколов, Мирзов.
Запасные: Генералов, Сычев, Давидян, Сабович, Жумабеков, Долгов, Массуренко, Садыгов.
В данный момент грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Подопечные Игоря Черевченко идут на последней, 16-й строчке с 14 очками.
Матч первого круга завершился победой подмосковной команды со счетом 2:0.