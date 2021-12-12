«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и ушел на зимний перерыв в статусе лидера таблицы РПЛ

Футболисты «Зенита» поделили очки с «Динамо» (1:1) в гостевом матче 18-го тура чемпионата России.

Петербуржцы вышли вперед в счету на 34-й минуте – автором гола стал полузащитник Клаудиньо. Во второй половине игры защитник москвичей Дмитрий Скопинцев уравнял шансы команд на победу, отличившись на 72-й минуте. Тем самым, игрок бело-голубых установил окончательный счет встречи.

Отметим, что на 10-й минуте Клаудиньо не смог реализовать 11-метровый удар.

Таким образом, «Зенит» уходит на зимнюю паузу в РПЛ лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. «Динамо» идет вторым с 36 набранными очками.

26 февраля петербуржцы сыграют дома против «Рубина», а клуб из Москвы в тот же день на выезде встретится с «Химками».

Чемпионат России

18-й тур

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: Скопинцев, 72 – Клаудиньо, 34

Нереализованный пенальти: Клаудиньо, 10.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 90+3), Ордец, Бальбуэна, Варела, Фомин, Моро, Захарян, Макаров, Грулев, Тюкавин (Игбун, 84).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Чистяков, Сантос, Кузяев (Сутормин, 87), Барриос, Вендел (Оздоев, 46), Мостовой (Круговой, 87), Клаудиньо (Кузнецов, 90+4), Малком (Ерохин, 46).

Предупреждения: Сантос (45+3), Моро (69).