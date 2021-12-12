Роман Терюшков: Вопросов по долгам перед игроками «Химок» нет

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство «Химок» выплатило игрокам задолженности по зарплате и премиальным.

«Вопросов по долгам нет, только текущие задолженности по заработной плате, - сказал Терюшков. - Сейчас у нас нет никаких долгов ни по премиальным, ни по чему бы то ни было еще. Мы, как и говорили, согласно плану, все закрыли», - цитирует ТАСС депутата Госдумы РФ.

Ранее полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков заявил, что задолженности перед футболистами не являются глобальными.

Добавим, что «Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Подмосковный клуб одержал лишь две победы.