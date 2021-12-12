«Торино» обыграл «Болонью» с помощью автогола

«Торино» в домашнем матче 17-го тура серии А победил «Болонью» со счетом 2:1.

На гол нападающего хозяев поля Тони Санабрии (24-я минута) и атаку, в результате которой вратарь Лукаш Скорупский отправил мяч в собственные ворота (69), гости ответили лишь реализованным пенальти в исполнении полузащитника Риккардо Орсолини (78).

Таким образом, «Болонья» осталась с 24 очками на девятом месте турнирной таблицы, а «Торино», набрав 22 очка, поднялся на 12-ю строчку.

В следующем туре «Болонья» 18 декабря примет на своем поле «Ювентус», а «Торино» на следующий день сыграет домашний матч против «Вероны».

Серия А

17-й тур

«Торино» (Турин) - «Болонья» (Болонья) - 2:1 (1:0)

Голы: Санабрия, 24, Скорупский, 69 (автогол) - Орсолини, 78 (пен.)