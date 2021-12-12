«Лилль» продлил серию без поражений, сыграв вничью с «Лионом»

«Лилль» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Лиллем» - 0:0.

Отметим, что на 80-й минуте главный судья встречи Амури Делеру после VAR-просмотра не стал назначать 11-й метровый в ворота гостей.

«Лилль» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, «Лион» на 13-й строчке. »Львы» набрали 23 очка.

22 декабря «Лилль» проведет гостевой матч против «Бордо», а «Лион» в этот же день примет «Мец».

Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун согласовал личный контракт со «львами».

Лига 1

18-й тур

«Лион» (Лион) - «Лион» (Лион) - 0:0 (0:0)