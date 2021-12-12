Мамаев может пополнить состав «Химок» в зимнее трансферное окно

Центральный полузащитник «Ростова» Павел Мамаев может перейти в другой клуб чемпионата России.

Как сообщает «РБ-Спорт», в услугах 33-летнего хавбека заинтересованы «Химки», готовые подписать футболиста в статусе свободного агента.

Отметим, что действующий контракт игрока с ростовчанами истекает 31 декабря 2021 года. Ранее появилась информация, что руководство донской команды не собирается продлевать трудовое сотрудничество с полузащитником.

Напомним, Мамаев присоединился к «Ростову» в сентябре 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 26 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист. Ранее игрок защищал цвета ЦСКА, «Краснодара» и «Торпедо». В составе сборной России полузащитник отыграл 15 встреч.