Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Вероной»

Пресс-служба «Аталанты» объявила стартовый состав команды на гостевой матч 17-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится сегодня, 12 декабря.

Отметим, что российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук начнет предстоящую встречу с первых минут. В последний раз хавбек выходил в старте своей команды 18 сентября в игре с «Салернитаной» (1:0).

«Аталанта»: Муссо, Толои, Джимсити, Демираль, де Рон, Коопмейнерc, Дзаппакоста, Пеццелла, Пашалич, Миранчук, Муриэль.

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в девяти встречах, отдав один результативный пас. При этом он провел на поле лишь 228 минут. Его команда занимает занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка в 16 матчах. «Верона» идет десятой с 23 очками.