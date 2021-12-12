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Терюшков заявил, что «Химки» не интересуются Мамаевым

В конце декабря 2021 года у российского футболиста истекает контракт с «Ростовом».
12 декабря 2021 17:03
автор: Владислав Корегин

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг появившуюся информацию о том, что подмосковный клуб хочет подписать центрального полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

Ранее стало известно, что 33-летний хавбек может пополнить состав химчан в январе 2022 года в статусе свободного агента.

– Конечно, Павел прекрасный футболист, все его знают. Но честно, мы его не рассматриваем. После Нового года и отпуска будем решать, какие позиции надо усиливать. Безусловно, нужно усиление в линию нападения и будем рассматривать кандидатов, которые нам могли бы помочь, – цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, что Мамаев выступает за «Ростов» с осени 2019 года – на его счету 26 проведенных матчей за клуб, в которых он забил четыре гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2021-го.

источник: Sport24.ru
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