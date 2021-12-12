Роман Широков: Матч показал, что есть «Зенит», потом «Динамо», а потом - все остальные

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков считает, что в чемпионате России низкая конкуренция.

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга уходит на перерыв лидером в турнирной таблице, сыграв вничью в гостевом матче 18-го тура с «Динамо» (1:1).

«Матч показал, что есть «Зенит», потом «Динамо», а потом — все остальные. Сейчас у них ослабленный состав, а они всё равно были на голову сильнее в первом тайме. Катком по «Спартаку» проехались. У них нет конкурентов», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Добавим, что «Зенит» набрал 38 очков после 18 матчей и занимает первую строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» располагается на втором месте. У бело-голубых 36 очков.

26 февраля петербуржцы сыграют дома против «Рубина», а клуб из Москвы в тот же день на выезде встретится с «Химками».