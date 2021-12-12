Гол Морено помог «Вильярреалу» обыграть «Райо Вальекано»

«Вильярреал» одержал домашнюю победу в матче 17-м туре чемпионата Испании, обыграв «Райо Вальекано» со счетом 2:0.
В составе команды Унаи Эмери голы забили защитник Аисса Манди (32-я минута), а также Жерар Морено, удачно реализовавший 11-метровый удар на 36-й минуте.
Таким образом, «желтая субмарина» набрала 19 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а его сегодняшний соперник идет шестым с 27 очками.
18 декабря «Вильярреал» сыграет в гостях против «Реала Сосьедад», а «Райо Вальекано» в тот же день на своем поле примет «Алавес».
Чемпионат Испании
17-й тур
«Вильярреал» – «Райо Вальекано» – 2:0 (2:0)
Голы: Манди, 32. Морено, 36 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»