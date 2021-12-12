«Верона» – «Аталанта». Миранчук забил свой первый гол за «бергамасков» в нынешнем сезоне

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счет в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

Отметим, что 26-летний хавбек отличился забитым мячом на 37-й минуте, удачно воспользовавшись передачей флангового защитника Джузеппе Пеццельи. Этот гол стал для россиянина первым в нынешнем сезоне. До игры с «Вероной» Миранчук сделал лишь один результативный пас в девяти встречах.

Добавим, что в данный момент счет матча между «Вероной» и «Аталантой» – 1:1. Команды отправились на перерыв. У хозяев гол забил форвард Джованни Симеоне (22-я минута).