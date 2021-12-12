Бывший тренер «Динамо» Новиков считает, что «Зенит» не должен был получать право на пенальти

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал ошибочным решение судейской бригады Сергея Карасева назначить пенальти в ворота бело-голубых в матче против «Зенита» (1:1), прошедшем в рамках 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что решение было назначено после консультации с VAR, а Клаудиньо не смог открыть счет, не попав с одиннадцатиметрового удара в створ ворот.

«Понятно, что касание было. Нельзя точно сказать, насколько Скопинцев действительно хотел задеть Мостового, или это вышло случайно. На мой взгляд, это вышло случайно. Игрок скорее хотел пропустить вперед Мостового, потому что смысла фолить, как такового не было: зенитовец выбегал из штрафной площадки. Это все-таки не пенальти», - приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» уходит на зимнюю паузу в РПЛ лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. «Динамо» идет вторым с 36 набранными очками.

26 февраля петербуржцы сыграют дома против «Рубина», а клуб из Москвы в тот же день на выезде встретится с «Химками».