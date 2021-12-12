«Краснодар» – «Нижний Новгород». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» на матч 18-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча клубов пройдет сегодня, 12 декабря. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром матча был назначен Евгений Кукуляк (Калуга).
«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Мартынович, Сорокин, Чернов, Якимов, Кривцов, Ионов, Сперцян, Классон, Ильин
Запасные: Городов, Агкацев, Стоцкий, Рейхмен, Стрельник, Апеков.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Миладинович, Гоцук, Масоэро, Козлов, Юлдошев, Калинский, Горбунов, Шарипов, Сулейманов, Балай.
Запасные: Синицын, Анисимов, Каккоев, Пенчиков, Сапета, Косарев.
В данный момент подопечные Виктора Гончаренко занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Нижегородцы идут 14-ми с 18 очками.
Матч первого круга между командами завершился победой краснодарцев со счетом 4:1