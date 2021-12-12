«Ахмат» разгромил дома «Химки», реализовав три пенальти

Грозненский «Ахмат» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России победил «Химки» со счетом 4:1.

За подмосковную команду на 67-й минуте отличился полузащитник Александр Трошечкин.

В составе победителей дублями отметились Артем Тимофеев (19-я и 45+4-я минуты, оба с пенальти) и Мохамед Конате (50, с пенальти и 65).

Таким образом, подопечные Андрея Талалаева набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Черевченко с 14 очками продолжает занимать 16-ю строчку.

После зимнего перерыва «Ахмат» 26 декабря проведут домашний матч с «Уфой», а «Химки» примут «Динамо».

РПЛ

18-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Химки» (Химки) - 4:1 (2:0)

Голы: Тимофеев, 19; 45+4; Конате, 50; 65 - Трошечкин, 67.

«Ахмат»: Шелия, Нижич, Семенов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Архипов

«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Карпов, Дагерстол, Стоинович, Боженов, Глушаков, Трошечкин, Кухарчук, Соколов, Мирзов.