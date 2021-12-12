Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 18-го тура РПЛ с «Уфой»

Сегодня, 12 декабря, в Москве состоится матч 18-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле сыграет с «Уфой». Начало встречи – в 19:00 мск.

Команды объявили свои стартовые составы на предстоящую встречу, главным арбитром которой был назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Пабло, Баринов, Ненахов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.

Запасные: Савин, Черный, Тикнизян, Борисенко, Бека Бека, Лисакович.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Ботака, Алиев, Камилов, Фищенко, Мрзляк, Милетич, Агаларов.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Йокич, Голубев, Саплинов, Ахатов.

Отметим, что после 17 сыгранных туров железнодорожники располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Уфимцы занимают 15-ю строчку с 16 очками.

Матч первого круга между командами завершился вничью – 1:1.