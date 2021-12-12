Семин - о голе Миранчука в матче с «Вероной»: Не нужно фейерверков, надо продолжать работать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал гол российского полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Вероны» в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Добавим, что 26-летний футболист отличился на 37-й минуте. В текущем сезоне Миранчук выходил на поле лишь со скамейки запасных.

«Важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать», - цитирует Семина «Чемпионат».

На данную минуту «Аталанта» выигрывает у «Вероны» - 2:1.