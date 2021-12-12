Александр Мостовой: Первый тайм матча был полностью за «Зенитом», а второй – за «Динамо»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой подвел итог матча 18-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом» (1:1).

Отметим, что петербургский клуб ушел на зимнюю паузу в РПЛ лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. Столичная команда идет второй с 36 набранными очками.

– Если детально разбирать, то первый тайм был полностью за петербуржцами, а второй – за «Динамо». Они почувствовали, что такое команда выше уровнем, в первом тайме. Сначала растерялись, не знали, что делать. Когда терять было нечего, плюс сыграли замены «Зенита», «Динамо» выровняло игру и имело неплохие подходы. А так, счет по игре, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что 26 февраля подопечные Сергея Семака сыграют дома против «Рубина», а клуб из Москвы в тот же день на выезде встретится с «Химками».