Бальбуэна ответил, довольно ли «Динамо» вторым местом перед зимней паузой

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, как себя чувствует команда, которая уходит на зимнюю паузу на втором месте в таблице.

«Мы пытались выиграть, но сыграли против хорошей команды, и теперь у нас отпуск.

Довольны ли мы вторым местом? Это хорошо, но чемпионат еще не закончился.

У нас будет отпуск, после которого мы постараемся по возможности побороться за призовые места в таблице. Я буду восстанавливаться дома, в Парагвае», - цитирует слова Балбуэна ТАСС.

Добавим, что 26 февраля подопечные Сергея Семака сыграют дома против «Рубина», а клуб из Москвы в тот же день на выезде встретится с «Химками».