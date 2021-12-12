«Ницца» обыграла «Ренн» и вышла на третье место в таблице лиги 1

«Ницца» победила «Ренн» (2:1) в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Каспер Дольберг (19-я минута, с пенальти) и Юсефа Аталя (51). Хозяева ответили точным ударом Бенжамена Буриго (59).

Таким образом, »Ницца» поднялась на третье место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. «Ренн» располагается на второй строчке. У команды 31 очко.

22 декабря «Ницца» дома сыграет с «Лансом». «Ренн» в тот же день встретится на выезде с «Монако».