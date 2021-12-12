«Лестер» дома разгромил «Ньюкасл», Тилеманс отличился дублем

Матч 16-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Ньюкаслом» завершился победой команды Брендона Роджерса со счетом 3:0.

В составе «лис» двумя забитыми мячами отличился полузащитник Юри Тилеманс. Сперва бельгиец удачно реализовал пенальти на 38-й минуте встречи, а на 81-й точно пробил по воротам голкипера соперников Мартина Дубравки ударом из штрафной площади. По голу забили форвард Патсон Дака (57) и хавбек Джеймс Мэддисон (85).

Отметим, что «Лестер» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» располагаются на 19-й строчке с 10 очками.

В следующем туре подопечные Роджерса сыграют дома против «Тоттенхэма», а «Ньюкасл» на выезде встретится с «Ливерпулем». Оба матча состоятся 16 декабря.

АПЛ

16-й тур

«Лестер» – «Ньюкасл» – 4:0 (1:0)

Голы: Тилеманс, 38 (с пенальти). Дака, 57. Тилеманс, 81. Мэддисон, 85