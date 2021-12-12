Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать выездную победу над «Вероной»

12 декабря в Вероне состоялся матч 17-го тура итальянской серии А между «Вероной» и «Аталантой». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Первый гол в этой встрече был забит усилиями Джованни Симеоне (22-я минута). Клуб из Бергамо отыгрался в первом тайме - это сделал российский полузащитник Алексей Миранчук (37), который впервые в сезоне вышел в стартовом составе своей команды. Победный гол принес Тен Копмейнерс (62).

Таким образом, «Аталанта» после 17-ти туров набрала 37 баллов и поднялась на второе место в таблице, «Верона» осталась на десятой позиции с 23-я очками.

Следующий матч бергамаски проведут против 18 декабря против «Ромы» дома, а «Верона» отправится в гости к «Торино» днем позже.

Чемпионат Италии

серия А, 17-й тур

«Верона» (Верона) - «Аталанта» (Бергамо) 1:2

Голы: Симеоне 12, - Миранчук 37, Копмейнерс 62