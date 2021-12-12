«Вест Хэм» потерял очки в матче с «Бернли»

«Вест Хэм» не смог обыграть «Бернли» (0:0) в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что подопечные Дэвида Мойеса имели преимущество на протяжении всей встречи по проценту владения мячом (60 на 40), а также общему количеству ударов (16-9) и ударам в створ ворот (3-1). Однако лондонской команде не удалось добиться своей девятой победы в нынешнем сезоне АПЛ.

В данный момент «Вест Хэм» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Бернли» располагается на 18-й строчке (11 очков).

15 декабря «молотобойцы» сыграют в гостях против «Арсенала», а «Бернли» в тот же день у себя примет «Уотфорд».

АПЛ

16-й тур

«Бернли» – «Вест Хэм» – 0:0