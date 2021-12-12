«Бордо» добился волевой победы над «Труа»

«Бордо» в гостевом матче французской лиги 1 победил «Труа» со счетом 2:1.

На гол полузащитника хозяев Ксавье Шавалерена (28-я минута) гости ответили атакой, в результате которой в свои ворота мяч отправил защитник Йоанн Салмье (30), и точным ударом своего нападающего Ви-Чо Хвана (55).

Таким образом, «Бордо» набрал 17 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице, «Труа» опустился с 16 очками на 17-ю строчку.

В следующем туре состоятся матчи «Труа» - «Брест» и «Бордо» - «Лилль».

Лига 1

18-й тур

«Труа» (Труа) - «Бордо» (Бордо) - 1:2

Голы: Шавалерен, 28 - Салмье, 30 (автогол), Хван, 55