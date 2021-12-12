«Ахмат» стал первой командой в РПЛ после «Анжи», которая забила три пенальти в одном матче лиги

Грозненский «Ахмат» одержал разгромную победу над «Химками» в матче 18-го тура РПЛ, забив три пенальти в одном матче. Таким образом, они повторили достижение махачкалинского «Анжи» 2017 года.

Предыдущей командой, забившей три пенальти в РПЛ в одном матче, стал «Анжи» в матче с «Томью» в 2017 году. Тогда все три удара реализовал Арсен Хубулов.

У «Ахмата» Артем Тимофеев реализовал дубль с пенальти, еще 11-метровый забил Мохамед Конате.

Таким образом, подопечные Андрея Талалаева набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Черевченко с 14 очками продолжает занимать 16-ю строчку.

После зимнего перерыва «Ахмат» 26 декабря проведут домашний матч с «Уфой», а «Химки» примут «Динамо».