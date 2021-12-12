«Барселона» упустила победу над «Осасуной» в концовке матча

«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в гостевом матче 17-го тура испанской примеры - 2:2.
В составе клуба из Памплона голами отметились Давид Гарсия (14-я минута) и Чими Авила (86). У каталонского клуба отличились Нико Гонсалес (12) и Абдессамад Эззалзули (49).
После этой победу «Барселона» набрал 24 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Осасуна» с 22 очками занимает десятую строчку.
В следующем туре 18 декабря каталонская команда сыграет дома против «Эльче», а «Осасуна» на следующий день встретится в гостях с «Хетафе».
Чемпионат Испании
17-й тур
«Осасуна» - «Барселона» - 2:2 (1:1)
Голы: Гарсия, 14; Авила, 86 - Гонсалес, 12; Эззалзули, 49.