«Барселона» упустила победу над «Осасуной» в концовке матча

«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в гостевом матче 17-го тура испанской примеры - 2:2.

В составе клуба из Памплона голами отметились Давид Гарсия (14-я минута) и Чими Авила (86). У каталонского клуба отличились Нико Гонсалес (12) и Абдессамад Эззалзули (49).

После этой победу «Барселона» набрал 24 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Осасуна» с 22 очками занимает десятую строчку.

В следующем туре 18 декабря каталонская команда сыграет дома против «Эльче», а «Осасуна» на следующий день встретится в гостях с «Хетафе».

Чемпионат Испании

17-й тур

«Осасуна» - «Барселона» - 2:2 (1:1)

Голы: Гарсия, 14; Авила, 86 - Гонсалес, 12; Эззалзули, 49.