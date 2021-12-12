Джан Пьеро Гасперини - о Миранчуке: Я не перестаю повторять, что у нас все хороши

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал об игре полузащитники «бергамасков» Алексее Миранчуке, который впервые в сезоне вышел в старте и забил гол.

«Я не перестаю повторять, что у нас все хороши. Если Пессина или Демирал не играют, я могу выпустить Джимсити или Пашалича.

Миранчук сегодня сыграл хорошо. Проблема в том, что ему нравится играть на одной позиции с Малиновским и Иличичем. Это наша ошибка при комплектации состава. Но у нас сплоченная группа, и сегодня мы одержали большую победу», - цитирует слова Гасперини Tuttomercatoweb.

В матче с «Вероной» команда одержала победу со счетом 2:1. Таким образом, «Аталанта» после 17-ти туров набрала 37 баллов и поднялась на второе место в таблице, «Верона» осталась на десятой позиции с 23-я очками.

Следующий матч «бергамаски» проведут против 18 декабря против «Ромы» дома, а «Верона» отправится в гости к «Торино» днем позже.