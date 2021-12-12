Андрей Воронин: Если «Динамо» будет также играть оставшиеся матчи, то станет чемпионом

Тренер московского «Динамо» и бывший футболист этого клуба Андрей Воронин спрогнозировал шансы команды стать чемпионом в этом сезоне.

«Если «Динамо» не сбавит, пройдёт вторую половину в таком же ключе, в таком же темпе, то мы будем чемпионами. Все будут терять очки, и мы тоже будем — дай бог, чтобы нет. Помните, был год, когда ЦСКА выиграл 11 матчей из 11 на втором отрезке и обошёл «Локомотив», который был на очков 10 впереди. Всё может быть», - передает слова Воронина «Чемпионат».

После 18-ти туров сине-белые располагаются на втором месте в таблице РПЛ с 36-ю очками. После очного матча с «Зенитом» отставание подопечных Сандро Шварца от питерской команды осталось прежним - два балла (38).