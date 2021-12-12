«Краснодар» в последнем матче перед зимней паузой сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

В Краснодаре на одноименном стадионе прошел матч между местной командой и «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что по итогам 18-ти туров южане расположились на четвертой строчке с 29-я очками. В активе подопечных Александра Кержакова 19 баллов - они делят 12-ю строчку с тульским «Арсеналом».

Следующий матч после зимней паузы «Краснодар» проведет против «Локомотива» 27 февраля, а «Нижний Новгород» встретится с «Уралом» в этот же день.

Чемпионат России

РПЛ, 18-й тур

«Краснодар» (Краснодар) - «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 0:0

«Краснодар»: Сафонов, Спайич (Стоцкий, 66), Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов (Рейхмен, 83), Классон, Якимов, Сперцян, Кривцов, Ильин (Апеков, 83).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Миладинович, Юлдошев, Пенчиков, Шарипов (Сапета, 69), Калинский, Горбунов, Баляй (Косарев, 83), Сулейманов.

Предупреждения:

Сорокин (23), Мартынович (40), Миладинович (61), Баляй (74), Классон (76).