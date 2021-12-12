«Локомотив» прервал серию поражений, обыграв дома «Уфу»

В матче 18-го тура РПЛ московский «Локомотив» дома победил «Уфу» со счетом 2:0.
Голами в составе железнодорожников отметились хавбеки Константин Марадишвили (71-я минута) и Гирано Керк (74).
Таким образом, подопечные Маркуса Гисдоля остались на пятом месте, набрав 28 очков. «Уфа» имеет 16 очков и располагается на 15-й строчке.
После зимнего перерыва 26 февраля «Локомотив» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Уфа» на выезде сыграет с «Ахматом».
РПЛ
18-й тур
«Локомотив» (Москва) - «Уфал» (Уфа) - 2:0 (0:0)
Голы: Марадишвили, 71; Керк, 74.
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Пабло, Баринов, Ненахов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Ботака, Алиев, Камилов, Фищенко, Мрзляк, Милетич, Агаларов.
источник: «Советский спорт»