Первый тренер Миранчука считает, что наставник «Аталанты» издевается над россиянином

Первый тренер российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука прокомментировал первый гол полузащитника в текущем сезоне.

Добавим, что 26-летний футболист отличился на 37-й минуте матча с «Вероной» (2:1). В текущем сезоне Миранчук выходил на поле лишь со скамейки запасных.

«Не понимаю, чего он Гасперини не нравится — ни себе, ни людям. Какой-то «рогатый», не гибкий тренер. Леша может же и доказывает свой уровень. Считаю, ему все равно нужно срочно уходить из «Аталанты». Гасперини прикалывается, что ли? Так нельзя издеваться», — цитирует Александра Воронкова Sport24.

Таким образом, «Аталанта» после 17-ти туров набрала 37 баллов и поднялась на второе место в таблице.