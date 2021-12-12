Дубль Шика не спас «Байер» от разгрома в матче с «Айнтрахтом»

12 декабря во Франкфурте-на-Майне состоялся матч 15-го тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Байером». Хозяева разгромили своих оппонентов со счетом 5:2.

Первые два гола в этой встрече забил «Байер»: Дублем отметился Патрик Шик (5, 22-я минуты). Однако после этого забивали исключительно «орлы»: Тута (23), Йеспер Линдстрем (30), Эван Н Дика (50), Кристиян Якич (66) и Джибриль Соу (76).

По итогам этого матча «Айнтрахт» набрал 21 балл и поднялся на восьмое место Бундеслиги, в активе «Байера» 27 очков и третье место вслед за «Дортмундом» и «Баварией».

Следующий матч «орлы» проведут на выезде против «Боруссии Менхенгладбах», а «Байер» примет «Хоффенхайм». Обе встречи пройдут 15 декабря.

Чемпионат Германии

Бундеслига, 15-й тур

«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Байер» (Леверкузен) 5:2

Голы: Тута 23, Линдстрем 30, Н Дика 50, Якич 66, Соу 76, - Шик 5, 22.

«Айнтрахт Ф»: Трапп, да Кошта (Туре, 85), Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Соу (Роде, 85), Камада, Якич, Линдстрем (Хеуге, 46; Ленц, 64), Ламмерс, Борре.

«Байер»: Градецки, Фримпонг (Бельараби, 75), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Арангис (Демирбай, 66), Андрих (Паласиос, 66), Адли, Виртц (Амири, 80), Шик (Аларио, 80), Диаби.

Предупреждения:

Фримпонг (48), Арангис (55), Инкапиэ (61).