«Эвертон» проиграл «Кристал Пэлас», Рондон забил гол

«Эвертон» в гостевом матче 16-го тура английской премьер-лиги проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.
На дубль полузащитника «орлов» Конора Галахера (41-я и 90+4 минуты) и гол защитника Джеймса Томкинса (62) «ириски» ответили точным ударом форварда Саломона Рондона (70).
Таким образом, лондонская команда набрала 19 очков и поднялась на 12-е место турнирной таблицы, клуб из Ливерпуля, имея 18 очков, опустился на 14-ю позицию.
«Кристал Пэлас» 15 декабря примет «Саутгемптон», а «Эвертон» на следующий день сыграет на выезде против «Челси».
АПЛ
16-й тур
«Кристал Пэлас» (Лондон) - «Эвертон» (Ливерпуль) - 3:1 (1:0)
Голы: Галлахер, 41, 90+4 Томкинс, 62 - Рондон, 70
источник: «Советский спорт»