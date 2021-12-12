«Эвертон» проиграл «Кристал Пэлас», Рондон забил гол

«Прямых конкурентов у «Зенита» нет. Враждебности к Дзюбе не разделяю». Шац — о зимнем чемпионстве Питера

Известный шоумен, болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 18-го тура РПЛ, в котором питерцы сыграли 1:1 с «Динамо» и обеспечили себе лидерство в таблице минимум до весны.