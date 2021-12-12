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«Эвертон» проиграл «Кристал Пэлас», Рондон забил гол

В Лондоне завершился матч 16-го тура АПЛ.
«Эвертон» проиграл «Кристал Пэлас», Рондон забил гол
12 декабря 2021 21:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Кристал Пэлас"

«Эвертон» в гостевом матче 16-го тура английской премьер-лиги проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

На дубль полузащитника «орлов» Конора Галахера (41-я и 90+4 минуты) и гол защитника Джеймса Томкинса (62) «ириски» ответили точным ударом форварда Саломона Рондона (70).

Таким образом, лондонская команда набрала 19 очков и поднялась на 12-е место турнирной таблицы, клуб из Ливерпуля, имея 18 очков, опустился на 14-ю позицию.

«Кристал Пэлас» 15 декабря примет «Саутгемптон», а «Эвертон» на следующий день сыграет на выезде против «Челси».

АПЛ

16-й тур

«Кристал Пэлас» (Лондон) - «Эвертон» (Ливерпуль) - 3:1 (1:0)

Голы: Галлахер, 41, 90+4 Томкинс, 62 - Рондон, 70

источник: «Советский спорт»
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