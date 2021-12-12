«Манчестер Юнайтед» отменил тренировку перед матчем с «Брентфордом» из-за вспышки COVID-19 в команде

«Манчестер Юнайтед» принял решение отменить 13 декабря тренировку в связи со вспышкой коронавируса в клубе.

Как сообщает The Athletic, несколько футболистов и сотрудников »МЮ» получили положительный результат теста на COVID-19. Все зараженные члены команды переведены на режим самоизоляцию. Остальные игроки тренировались по индивидуальной программе. Число и список заразившихся не уточняется.

Отмечается, что игра с «Брентфордом» может быть отменена.

Добавим, что подопечные Ральфа Рангника сейчас занимают пятую позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков.